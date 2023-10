Processo “Alba Pontina”, confermato il metodo mafioso

LATINA – Otto condanne per complessivi 52 anni e sette mesi di carcere. Si è concluso così il processo di appello per “Alba Pontina” a carico dei componenti del clan Di Silvio che hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario. Ieri i giudici della Corte di appello di Roma, al termine della camera di consiglio hanno letto la sentenza confermando l’impianto accusatorio dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia e la richiesta del Procuratore generale.

LE CONDANNE – 20 anni di carcere per Armando Lallà Di Silvio, il leader del clan; la moglie Sabina De Rosa 13 anni e quattro mesi; Francesca De Rosa 2 anni e nove mesi; Genoveffa Di Silvio 4 anni; Angela Di Silvio 5 anni; Giulia Di Silvio un anno e nove mesi; Tiziano Cesari 2 anni e cinque mesi; Federico Arcieri 3 anni e quattro mesi.

L’accusa per loro è a vario titolo di associazione di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reati elettorali. L’indagine aveva portato alla luce le modalità utilizzate dal clan per estorcere denaro a imprenditori, professionisti, titolari di negozi e locali con metodi particolarmente violenti e vessatori, in pieno stile mafioso.

Le motivazioni saranno depositate tra 90 giorni.

Riconosciuti alle tre parti civili costituite nel procedimento, il Comune di Latina, la Regione Lazio e l’Associazione Caponnetto, un risarcimento rispettivamente di 40mila euro, 30mila euro e 10mila euro.