Sorie di circo, a Latina tutto pronto per il X Caffè Letterario a tema circense

LATINA – Tutto pronto per la decima edizione del “Caffè letterario a tema circense” che si terrà nel foyer dell’International Circus Festival of Italy, in via Rossetti a Latina, venerdì 13 ottobre alle ore 18.00. Ospiti della giornalista Dina Tomezzoli, la giornalista e critica letteraria Maria Vittoria Vittori, l’artista scrittore Thomas Zerbato e Gianluigi Sordellini Presidente dell’APS Università Magica Internazionale “Damaso Fernandez”.

Maria Vittoria Vittori, con il suo “La rivoluzione in pista. Storie di donne circo e libertà”(edito da Iacobelli), racconta sette storie che si dipanano tra il territorio circense per eccellenza e i più disparati ambiti culturali tra la fine dell’Ottocento e la nostra contemporaneità. Diversi i ritratti di donna racchiusi in queste storie: la Contessa Lara che si rappresenta nei panni di una cavallerizza; la scrittrice Angela Carter che inaugura un nuovo modo di raccontare il mondo circense; l’acrobata Aglaja Veteranyi che dalla pista va verso il teatro e la scrittura; l’autrice statunitense Amanda Davis che per scrivere il suo romanzo “fugge” con il Bindlestiff Cirkus. In chiusura un ritratto di Moira Orfei, ancora oggi il simbolo del circo.

L’artista scrittore Thomas Zerbato presenta il suo primo libro Miranda sotto il grande tendone (New Press edizioni), il racconto fantastico e ricco di illustrazioni parla della storia di Miranda, una bimba di nove anni catapultata nel mondo del circo con un viaggio ad ostacoli da affrontare per salvare il magico mondo.

Alla 10ª edizione de Il Caffè letterario si parlerà anche di salute con Cartomagia terapeutica per la 3ᵃ età (Pasquale D’Arco Editore). Il Presidente dell’APS Università Magica Internazionale “Damaso Fernandez” Gianluigi Sordellini ci spiega come la magia, che da sempre affascina grandi e piccini, spesso viene vista solo come uno spettacolo di intrattenimento in realtà, la magia può avere anche un valore terapeutico e benefico per la salute mentale delle persone. Il libro Cartomagia terapeutica per la 3ᵃ età propone un’innovativa metodologia terapeutica che, utilizzando delle carte da gioco e alcuni semplici trucchi stimola la mente è migliora il benessere psicologico delle persone di ogni età.

Ingresso libero e gratuito.