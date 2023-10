Tentata evasione dal carcere di Latina. Il sindacato: “Situazione non più sostenibile”

LATINA – “Una situazione divenuta insostenibile”, è quanto afferma la Uspp Lazio per quanto accade nel carcere di Latina. Ieri l’ultimo episodio: un detenuto, che già aveva tentato nei giorni scorsi di incendiare la sua cella, è riuscito a salire sul tetto della struttura in via Aspromonte e ha inscenato una evasione. I poliziotti sono riusciti a fermarlo prima che potesse lanciarsi all’esterno e lo hanno trasferito in via precauzionale al carcere di Cassino. A raccontare l’episodio è la stessa Uspp di Latina, che sottolinea come alla base di questi episodi ci sia l’atteggiamento poco collaborativo dei detenuti, molti dei quali con problemi psichiatrici. “Dopo un mese e mezzo di stato di agitazione – spiega Daniele Nicastrini – la Uspp Lazio ha scritto in queste ore al provveditore regionale ponendo la necessità di un confronto urgente sui tanti problemi che riguardano la polizia penitenziaria del Lazio che, come dimostrano anche i recenti episodi, resta fondamentale per risolvere le gravi criticità che si presentano”.