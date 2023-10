Tratto di via del Lido intitolato ad Antonio Pennacchi, primo sì in commissione

LATINA – Primo sì dalla commissione Urbanistica del Comune di Latina sulla proposta di intitolare ad Antonio Pennacchi un tratto di via del Lido. L’idea del sindaco Matilde Celentano è stata accolta con parere favorevole e unanime dai commissari, entusiasti del tributo ad uno scrittore che ha dato tanto lustro alla città raccontandone la sua storia e quella dei suoi abitanti. La scelta è ricaduta sul tratto tra l’incrocio di via del Lido e via Nascosa fino a piazzale Loffredo a Capoportiere. L’iter procederà con l’istanza di autorizzazione in deroga alla Prefettura di Latina, non essendo ancora trascorsi dieci anni dalla morte di Pennacchi.