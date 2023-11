18enne di Fondi aggredito, denunciati un coetaneo e un 31enne

FONDI – I Carabinieri di Fondi hanno denunciato un 31enne ed un 18enne del posto per i reati di porto abusivo di armi, minaccia aggravata e lesioni personali. I due sono stati identificati come gli autori di un’aggressione avvenuta il 5 e 6 novembre, all’esterno di un noto locale, ai danni di un 18enne. Una prima volta, il 5 novembre, il malcapitato è stato prima minacciato con un coltello e un bastone sfollagente dal 18enne indagato e poi colpito con un pugno al volto, che gli ha procurato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. Il giorno dopo, l’indagato 31enne lo ha minacciato di morte con una pistola. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di identificare i due autori dei fatti e di recuperare a casa del 31enne, l’arma utilizzata, risultata un modello giocattolo ma privo del previsto tappo rosso, carica con munizioni a salve.