Aggressione alla ex Freddindustria di Aprilia, arrestato un tunisino

APRILIA – Ha aggredito un indiano di 37 anni, colpendolo ripetutamente con una spranga di ferro. Un uomo di nazionalità tunisina è stato identificato e arrestato dai carabinieri di Aprilia in seguito a un’aggressione avvenuta la mattina scorsa nell’ex sito industriale di Freddindustria. Per il malcapitato si è reso necessario il ricovero in ospedale a causa delle lesioni riportate in varie parti del corpo. Il tunisino è finito in manette per i reati di lesioni e rapina, anche se non è chiaro cosa e quanto abbia sottratto alla vittima.