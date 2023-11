Alla guida dell’auto ubriaco e senza patente, denunciato un uomo a Sonnino

SONNINO – I Carabinieri di Sonnino, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per i reati di “guida in stato ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tecnici e guida senza patente” un uomo di 43 anni di origine straniera. L’uomo, in evidente stato di ebrezza, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la rilevazione del tasso alcoolimetro. I militari hanno inoltre scoperto che gli era stata già ritirata la patente di guida, nel 2007 e nel 2005, su disposizione della Prefettura di Latina. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca.

I Carabinieri ricordano che “oltre alle sanzioni legali, un alcol test positivo può avere anche gravi conseguenze personali. Il conducente può perdere il lavoro e avere difficoltà a trovare un’occupazione futura a causa dei precedenti penali. Ciò può influire notevolmente sulla capacità di mantenere se stessi e la propria famiglia. È importante ricordare che le potenziali conseguenze della guida in stato di ebbrezza sono gravi e possono avere effetti duraturi. L’invito è quello di assicurarsi di avere sempre un guidatore sobrio o di trovare un mezzo di trasporto alternativo se c’è l’intenzione di consumare alcolici”.