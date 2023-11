Alla guida di una moto con targa contraffatta e in possesso di droga, denunciato

APRILIA – Durante i controlli per il fine settimana, i Carabinieri di Aprilia hanno fermato un motociclista 58enne, residente ad Aprilia. E’ stato trovato in possesso di cocaina e la targa della moto è risultata contraffatta, inoltre senza copertura assicurativa. Il motoveicolo è stato sequestrato. Il 58enne è stato denunciato per falsità materiale commessa da privato-uso di atto falso.