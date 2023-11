Alto impatto, nuovo servizio di Carabinieri e Finanza al Nicolosi

LATINA – Ieri sera i carabinieri e la Guardia di Finanza di Latina hanno svolto un nuovo servizio ad alto impatto nel quartiere Nicolosi. I militari, supportati dai colleghi del Nas e del Gruppo Forestale, hanno ispezionato nove attività commerciali riscontrando in una di queste gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il proprietario è stato denunciato e per il negozio è scattata la sospensione. In altri sei esercizi, inoltre, sono state segnalate carenze igieniche e irregolarità amministrative che hanno portato svariate sanzioni per un importo di 16.500 euro e al sequestro di 100 chili di prodotti ittici e carne congelata. I controlli hanno riguardato anche 57 persone e 21 veicoli, con l’elevazione di due contravvenzioni.