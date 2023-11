CISTERNA – Vagava, confuso e disorientato, per una trafficata via di Cisterna, lo hanno salvato i Carabinieri che lo hanno accompagnato nella sede della Stazione di Cisterna dove gli è stato offerto qualcosa di caldo e da mangiare. I militari hanno quindi chiesto il supporto dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.