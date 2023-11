Aveva l’obbligo di soggiorno a Sezze, ma è stato trovato a Borgo Podgora: arrestato

BORGO PODGORA – E’ stato trovato alla guida della sua auto dai Carabinieri nel territorio di Borgo Podgora, ma aveva l’obbligo di rimanere nel Comune di Sezze, per questo i militari lo hanno arrestato in flagranza di reato. L’uomo di 55 anni era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Sezze, ma senza giustificato motivo, si trovava nel territorio di Latina.

I Carabinieri hanno svolto i controlli per verificare la sussistenza di validi e legittimi motivi della presenza del soggetto fuori dal territorio indicato dal provvedimento e, poi, non trovandoli, lo hanno arrestato. Si trova ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.