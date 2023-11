“C’è una bomba”, ma era un falso allarme: denunciato 42enne di Cisterna

LATINA – Non poteva saldare il corso di guida presso la Motorizzazione di Latina e di conseguenza non avrebbe potuto sostenere l’esame per il conseguimento della patente. Per prendere tempo un 42enne di Cisterna ha pensato di far slittare la prova e ha chiamato il commissariato della sua città segnalando la presenza di esplosivi negli uffici e nel magazzino della stessa Motorizzazione. Gli agenti sono accorsi sul posto bonificando tutti i locali ma una volta compreso che si trattava di un falso allarme hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. Per sfortuna del 42enne, la videosorveglianza di un negozio lo ha ripreso mentre effettuava la chiamata anonima da una cabina telefonica: così l’uomo è stato individuato e condotto in Questura, dove ha ammesso le sue colpe. Per lui è scattata una denuncia per procurato allarme ed interruzione di pubblico servizio.