Controlli del Nas ai food truck di Sezze e Fondi. Sequestrati 40 chili di alimenti e 20 litri di vino

SEZZE E FONDI – Nei giorni scorsi, nei comuni di Sezze e Fondi, i carabinieri del NAS di Latina hanno ispezionato alcuni furgoni allestiti per la vendita di alimenti e bevande. Al termine di due verifiche ispettive, i militari hanno proceduto al sequestro di circa 40 chili di alimenti vari (salsicce, formaggi, verdure, ecc.) e di 20 litri di vino, in parte mancanti di documentazione attestante la tracciabilità ed in parte conservati a temperatura non controllata.

Inoltre, nel medesimo contesto ispettivo, avendo riscontrato irregolarità in materia di Codice della Strada, è stato richiesto l’intervento dei colleghi del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Latina e del personale della Polizia Locale di Fondi. Nello specifico, entrambi i veicoli itineranti non avevano la prescritta revisione periodica ed uno dei conducenti non aveva la patente.

Elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 4000 euro e inoltrata segnalazione all’Asl competente a carico di uno dei titolari delle attività itineranti ispezionate, per aver adibito a deposito alimenti un locale non autorizzato.