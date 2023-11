CORI – L ascosa notte i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, insieme ai Vigili del Fuoco di Latina, sono intervenuti in località Giulianello del Comune di Cori, per il danneggiamento e incendio di un distributore automatico di sigarette. Il pronto intervento dei militari e dei Vigili del Fuoco ha limitato i danni al self service. Sono in corso accertamenti.