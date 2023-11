Dispersi sul Monte Ruazza, salvati sei escursionisti

FORMIA – Brutta avventura ieri per sei escursionisti che hanno finito per smarrirsi e perdere l’orientamento mentre attraversavano la località di Monte Ruazzo, nel territorio di Formia. Uno di loro ha chiesto aiuto contattando il 112 e in poche ore sono accorsi sul posto i carabinieri di Itri, i vigili del fuoco di Gaeta, il 118 e il personale del soccorso Alpino e della locale Protezione Civile. I sei, trovati tutti in buona salute, sono stati soccorsi e riportati in città.