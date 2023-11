Estorsioni, minacce e rapina alla ex: denunciato un 32enne a Formia

FORMIA – E’ stato denunciato dai carabinieri di Formia per i reati di rapina ed estorsione ai danni della sua ex compagna. Da diverso tempo un 32enne residente a Minturno e di origini napoletane tormentava la vittima con pesanti richieste estorsive, tanto da riuscire a sottrarle diverse somme in contanti. Esasperata dalla situazione, la malcapitata, dell’età di 38 anni, si è rivolta ai carabinieri e così la sera scorsa l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato subito raggiunto nella sua abitazione dopo aver compiuto un blitz nella casa della ex, alla quale aveva estorto 100 euro dopo l’ennesima aggressione.