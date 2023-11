Ferisce al volto un uomo con un collo di bottiglia, denunciato 19enne a Formia

FORMIA – I Carabinieri di Formia hanno denunciato un giovane di 19 anni della Guinea per il reato di lesione personale. Il 19enne, già gravato da precedenti di polizia, richiedente asilo nel corso di una lite scaturita per futili motivi, ha colpito al volto un 22enne, senza fissa dimora, regolare sul Territorio nazionale, gravato da precedenti di Polizia, mediante l’utilizzo di coccio di bottiglia di vetro, ferendolo in maniera superficiale sulla guancia.

Il ferito è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Formia dove veniva ricoverato per lesioni lacero contuse con l’applicazione di 16 punti di sutura guaribili in 20 giorni.