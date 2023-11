TERRACINA – E’ stato fermato per un controllo mentre era a bordo del suo scooter, ma non ha esitato a scagliarsi contro i Carabinieri e a fuggire per le vie circostanti. Per questo un 20enne di Terracina, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dopo essere stato bloccato è stato inoltre trovato in possesso di una dose di hashish ed è stato segnalato al Prefetto di Latina.