Frode informatica, denunciato dai Carabinieri di Formia un 33enne

FORMIA – I Carabinieri di Formia, a seguito di una mirata attività investigativa partita dalla denuncia di un commerciante di Formia, hanno denunciato per il reato di sostituzione di persona e frode informatica un cittadino nigeriano di 33 anni, residente in Calabria. Era riuscito, attraverso l’invio di una mail falsa utilizzata per sostituirsi ad un accreditato fornitore noto alla vittima, a richiedere, per mezzo di un bonifico bancario di 1.600 euro, il saldo di una partita di materiale informatico ordinata dalla vittima al vero grossista. Scoperto il raggiro, gli uomini dell’Arma hanno identificato il responsabile segnalandolo all’Autorità giudiziaria di Cassino.

La vicenda segue altri analoghi episodi, al momento ancora senza l’identificazione del responsabile, per i quali stanno indagando sempre i Carabinieri di Formia.

La truffa in questione è una fenomenologia criminale nota anche come “la truffa alla nigeriana” o la “truffa 419 scam”, le modalità con cui i criminali colpiscono sono sempre le stesse.

Il Comando provinciale raccomanda alcune precauzioni:

– Ignorare e cestinare l’e-mail sconosciute;

– Non mandare alcuna somma di denaro e non aprire gli allegati, che possono contenere virus e malware;

– Non mandare informazioni personali e bancarie al mittente;

– Diffidare di e-mail che insistono per richieste di denaro, anche a scopo di beneficenza;

– Sospettare sempre di e-mail che offrono di trasferire denaro a terzi;