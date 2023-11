Gdf Latina: operazione “Black Angus” sequestro di beni e disponibilità finanziarie a tre imprenditori

LATINA – Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale Latina hanno dato attuazione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari reali nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto di una società operante nel settore della macellazione e del commercio all’ingrosso di carni.

Il sequestro cautelare è stato disposto dal G.I.P. di Latina dopo le indagini condotte dal Gruppo della Guardia di finanza di Latina e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, avviate dopo una verifica fiscale eseguita che ha consentito di ricostruire una base imponibile sottratta a tassazione per oltre 16,5 milioni di euro. Le indagini hanno richiesto l’esecuzione, oltre che di riscontri contabili nell’ambito delle tradizionali ispezioni tributarie, di mirate indagini di polizia giudiziaria e investigazioni economico-finanziarie, che hanno consentito di ipotizzare la commissione di una frode fiscale da parte di tre soggetti di origine romana.

I tre, operando senza presentare alcuna dichiarazione dei redditi e sottraendo al fisco materia imponibili per più di 16 milioni di euro, avrebbero negli anni accumulato un consistente indebito vantaggio tributario pari a 3.170.000 euro occultando e/o distruggendo le scritture contabili ed i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, nel tentativo di impedire agli organi di controllo la ricostruzione effettiva del reale volume d’affari conseguito dall’impresa e la correlata quantificazione delle somme da versare allo Stato, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’I.V.A.; effettuando una serie di operazioni economiche a danno della stessa società fino al punto di portarla a totale decozione, e quindi al fallimento, con conseguente svantaggio sia dei creditori che dell’Erario.

Sulla base degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, Mario La Rosa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, Giuseppe Miliano, ha disposto nei confronti degli indagati il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto e nella forma per “equivalente”, di denaro e beni pari al valore dell’imposta evasa. Disponibilità finanziarie, quote societarie (di ben n. 07 società di capitali riconducibili agli indagati) beni immobili e mobili registrati rientrano tra i beni attinti dal decreto di sequestro preventivo emesso.

Le Fiamme Gialle hanno denunciato i tre soggetti per omessa dichiarazione dei redditi e occultamento o distruzione della documentazione contabile obbligatoria e bancarotta fraudolenta.