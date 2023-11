I Carabinieri del Noe denunciano i due rappresentanti di un’azienda di Sabaudia

LATINA – I Carabinieri del N.O.E. di Latina, in collaborazione con personale del Comando Provinciale CC di Latina, del N.A.S. e dell’Arpa Lazio, a conclusione di accertamenti di natura ambientale in un’azienda agricola di Sabaudia, hanno denunciato i due rappresentati dell’impresa. Nella circostanza veniva accertato che alcune aree scoperte e non pavimentate di pertinenza aziendale, adibite a deposito di materiale vario da riutilizzare, erano sprovviste di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia. I militari hanno impartito prescrizioni ai titolari dell’azienda affinchè venissero sanate le violazioni commesse.