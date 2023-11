Il Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest incontra il Consigliere Regionale Vittorio Sambucci

LATINA – Questa mattina i tecnici del Consorzio di Bonifica Lazio Sud hanno incontrato il consigliere regionale Vittorio Sambucci, Vice Presidente della VII Commissione Agricoltura e Ambiente della regione Lazio, accompagnato dal Direttore Generale Natalino Corbo e dal Presidente Lino Conti.

Il motivo dell’incontro è far conoscere il Consorzio e le sue attività sul e per il territorio, con i lavori in corso, quelli programmati, quelli finanziati e quelli di prossima esecuzione. Durante l’incontro itinerante il Consigliere Sambucci è stato accompagnato sugli impianti irrigui ed idrovori più importanti del comprensorio Lazio Sud Ovest. La prima sosta è stata presso l’impianto irriguo centrale Piegale che, come spiegato dal Direttore Corbo, serve una superficie irrigua di 3600 ettari nei Comuni di Latina, Sermoneta e Cisterna e che è stato oggetto di finanziamento regionale per l’efficientamento energetico, con la riqualificazione degli impianti elettrici e la riduzione dei consumi di energia. Il passaggio successivo è stato presso l’impianto idrovoro di Mazzocchio, il più rappresentativo del comprensorio per bacino, pompe e litri d’acqua sollevati, oltre che per la sua storia.

Presso la sede di Ponte Maggiore, il consigliere Vittorio Sambucci, accolto dagli amministratori e dai funzionari del Consorzio e dal Direttore dell’Anbi Lazio Andrea Renna, ha potuto constatare l’importanza dell’Ente dalle parole del Presidente Lino Conti che ha illustrato come il Consorzio si impegni quotidianamente nel garantire un efficace presidio territoriale, nel coordinare interventi per la difesa del suolo, nella regimazione delle acque, nell’irrigazione e nella salvaguardia ambientale in un comprensorio di circa 250 mila ettari e che comprende 40 comuni.

“Dietro questa Istituzione – dichiara il Presidente Conti – c’è un’organizzazione di tecnici e di professionisti con competenze specifiche che ha permesso di ottenere l’approvazione di numerosi progetti finanziati e in attesa di finanziamento, finalizzati a favorire una migliore difesa idraulica, un più razionale sistema di irrigazione e, soprattutto, utili nel contrastare preoccupanti fenomeni ambientali”. Il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, in linea con il Piano nazionale invasi, ha anticipato al consigliere Sambucci un ambizioso progetto: il “Sistema Integrato Ufente – Selcella – Linea Pio VI a supporto dell’irrigazione collettiva” che, se finanziato, consentirà l’aumento della portata idrica nei canali irrigui, grazie ad un invaso di circa 900.000 metri cubi ed una capacità di regolazione nel periodo estivo di oltre 7 milioni di metri cubi, e contrasterà il fenomeno di risalita del cuneo salino.

Il Consigliere Sambucci dopo aver assunto tutte le informazioni sulle nuove progettualità per le emergenze ambientali e rilevato una nuova sinergia dei Consorzi di bonifica del Lazio con i territori di riferimento, ha confermato come anche la Regione Lazio abbia un’attenzione maggiore verso le attività e i progetti che valorizzino l’ambiente. “Sono previsti – dichiara il consigliere Sambucci – nuovi incentivi e risorse soprattutto verso quelle azioni che promuovono il risparmio e la tutela della risorsa idrica, come i vostri progetti che mi impegno ad evidenziare in Regione”.