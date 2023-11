Il laboratorio Green del Majorana di Latina protagonista al Ministero dell’Istruzione

LATINA – Gli studenti del Liceo Scientifico Majorana di Latina hanno realizzato, nel Laboratorio Green della scuola, un piccolo impianto di bioreattori per la coltivazione di microalghe utili per uso alimentare, farmaceutico e cosmetico, segnalandosi così a livello nazionale. Grazie al progetto, infatti, la scuola di Latina è stata protagonista, il 7 novembre a Roma, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’evento “Coltiviamo nelle scuole un futuro sostenibile. Laboratori tecnologici per la produzione di microalghe” organizzato dalle aziende MBT e IGROX, dove ha ricevuto una targa “In riconoscimento dell’impegno per una didattica innovativa a servizio degli studenti e della comunità”.

Un percorso destinato ad arricchirsi ancora. Infatti tra le prossime attività annunciate dal Liceo, c’è l’allestimento di un acquario per la coltivazione di diatomee e coralli da impiegare per il ripopolamento di ambienti acquatici naturali.

” Con la recente realizzazione del Laboratorio Green, inaugurato lo scorso anno scolastico, l’istituto ha implementato la propria dotazione tecnologica offrendo agli studenti il coinvolgimento nel progetto Algae biotec 2030 che prevede la realizzazione di un piccolo impianto di bioreattori per la coltivazione di microrganismi unicellulari vegetali fotosintetici, quali le microalghe (spirulina) che, tramite i loro naturali processi biochimici, sono in grado di produrre metaboliti secondari utili, come integratori alimentari, prodotti farmaceutici e cosmetici e polimeri biodegradabili – spiegano da Liceo – . Il progetto costituisce un esempio applicativo concreto di avanguardia in ambito biotecnologico e salvaguardia ambientale che permetterà agli allievi di vivere e studiare la scienza con nuove metodiche sperimentali, collaborando con i docenti nella ricerca di nuovi sentieri, favorendo, così, l’educazione allo spirito critico. Inoltre, la collaborazione con l’azienda MBT (Micro Bio Technology) di Parma, società leader nel settore della Ricerca e dello Sviluppo di processi sostenibili per la coltivazione di microalghe e le relative applicazioni industriali, arricchisce i partenariati strategici del Liceo Majorana, sostenendo l’avvicinamento alle discipline STEM, l’orientamento alle professioni scientifiche e il potenziamento delle competenze degli studenti grazie alla promozione di una didattica innovativa ed esperienziale”.

All’evento che si è tenuto presso il Ministero dell’Istruzione hanno partecipato il dirigente scolastico, Domenico Aversano, il prof. Luca Fabietti, responsabile dell’allestimento del Laboratorio green, la prof.ssa Vanessa Tombolillo, referente del progetto Algae biotec 2030 e la prof.ssa Marianna Tedesco, docente di Scienze naturali. Numerosi sono stati gli interventi, tra cui quello della professoressa Tombolillo, che hanno evidenziato la valenza didattica e orientativa di questi percorsi “che rappresentano – ha spiegato la docente – una vera avanguardia e innovazione in ambito biotecnologico e di salvaguardia ambientale, e un fondamentale strumento di didattica laboratoriale. A conclusione della giornata, è stato conferito all’istituto un premio “In riconoscimento dell’impegno per lo sviluppo di una didattica innovativa a servizio degli studenti e della comunità”.