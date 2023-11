Inaugurata nella caserma di Sabaudia “Una stanza tutta per sè”

LATINA – Anche quest’ anno il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina rende onore alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tra le varie iniziative previste durante la settimana in corso, questa mattina si è svolta, all’interno della Stazione Carabinieri di Sabaudia, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, del Sindaco del Comune di Sabaudia, Alberto Mosca, del Presidente del Soroptimist International di Latina, Celina Mattei, del Soroptimist Club Napoli Vesuvius, di tante donne rappresentanti l’Associazione Soroptimist, la cerimonia di inaugurazione di “Una stanza tutta per sé”, un ambiente protetto allestito in modo che la donna possa sentirsi a proprio agio nel raccontare di volta in volta le emozioni negative, accolta da personale specializzato dell’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto nazionale sottoscritto tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Soroptimist International.

Il progetto è accompagnato da un impegno costante e diffuso in Italia per far conoscere al maggior numero possibile di vittime, l’esistenza sul territorio delle “stanze tutte per sé” presenti in Italia nelle caserme dei Carabinieri e delle Questure. La stanza è stata tinteggiata di un colore tenue ed arredata in modo da mitigare lo stato di disagio delle vittime denuncianti, potendo così infondere il giusto senso di accoglienza ed ascolto. In serata il Palazzo Comunale di Sabaudia e la caserma Carabinieri di Sabaudia verranno illuminati di colore arancione per dire “no” alla violenza di genere.