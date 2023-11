Indagine Eduscopio, per i licei il migliore è il De Magistris di Sezze

LATINA – E’ stata diffusa nelle scorse ore l’indagine Eduscopio che ogni anno mostra i risultati degli studenti appena usciti dalle scuole superiori e di quelli che hanno già finito il primo anno di università per indirizzare nella scelta i ragazzi delle scuole medie che si trovano alle prese con la scelta della scuola superiore da frequentare. L’indagine riguarda ovviamente tutte le scuole, dai licei ai tecnici e i professionali.

Per quanto riguarda i licei a indirizzo Classico il De Magistris di Sezze ottiene l’indice Fga più alto (71,94), è pur vero però che gli iscritti sono appena 11. Anche il Meucci di Aprilia ottiene buoni risultati conquistando il secondo posto, ma anche in questo caso gli studenti sono solo 14. Per avere numeri più importanti dei risultati di ragazzi che hanno frequentato il Classico occorre arrivare in quarta e quinta posizione dove troviamo il Pollione di Formia e l’Alighieri di Latina. Nel primo caso i 100 studenti ottengono un indice Fga del 65,69, i 99 diplomati dell’Alighieri di Latina il 65. Per lo scientifico il punteggio più alto dell’indice Fga lo ottiene il liceo Majorana di Latina (69,74) a seguire il Meucci di Aprilia, il Da Vinci di Terracina, il Fermi di Gaeta e l’Alberti di Minturno. Solo al sesto posto il Grassi di Latina con un indice Fga di 62.52, ma è anche vero che gli studenti sono molti di più: 277 quelli che si diplomano in media ogni anno.