Karibù e Aid, lavoratori e Uiltucs ammessi parte civile nel processo

LATINA – Il Gup del Tribunale di Latina, Pierpaolo Bortone ha ammesso tutte le costituzioni di parte civile per i lavoratori della Coop Karibu e del consorzio Aid e la costituzione della categoria sindacale UilTucs di Latina nella persona del segretario Gianfranco Cartisano. “E’ un precedente unico: per la prima volta è stata riconosciuta l’ammissibilità come parti civili dei lavoratori e della categoria che vantano rispettivamente un danno diretto e uno indiretto derivante da reati tributari. In particolare per quanto concerne la costituzione del sindacato è stata valorizzata tutta l’attività di assistenza svolta in favore dei lavoratori a partire da quella esperita innanzi la Commissione provinciale dell’Ispettorato del Lavoro e nelle fasi successive in perfetta aderenza agli scopi di tutela del lavoro”.