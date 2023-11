Latina jazz club, dedicato a Nicola Arigliano il terzo appuntamento della stagione

LATINA – Dedicato a Nicola Arigliano il terzo appuntamento della 24esima stagione del Latina Jazz Club Luciano Marinelli. Questo sabato 4 novembre alle 21, al Circolo Cittadino di Piazza del Popolo, ci saranno Franco Fasano, voce, Riccardo Biseo, pianoforte, Elio Tatti, contrabbasso, Giampaolo Ascolese, batteria.

Il 6 dicembre di quest’anno Nicola Arigliano avrebbe compiuto 100 anni dalla sua nascita e proprio da questo spunto nasce l’idea di omaggiare il personaggio, Crooner per eccellenza, con il concerto “My Dear Nicola” del 4 novembre a lui dedicato che vedrà protagonisti sul palco quattro musicisti di grande valore artistico professionale che hanno avuto modo di collaborare, negli anni trascorsi, con il grande Nicola Arigliano. Un concerto dedicato al cantante, attore, volto noto della TV e della pubblicità, sarto, cultore del benessere, amante delle scarpe e della sua inseparabile coppola ma, soprattutto, jazzista e artista con lo swing nel sangue. Un Crooner, anzi, il Crooner italiano amato e ammirato anche dagli artisti d’oltreoceano.

Franco Fasano – Negli anni ha firmato come autore numerosi brani per altri artisti, fra cui E mo e mo per Peppino Di Capri, Ti lascerò per Fausto Leali e Anna Oxa, Io amo e Mi manchi per Fausto Leali, Regalami un sorriso per Drupi, Certe cose si fanno per Mina, Una sporca poesia per Fiordaliso. Il brano Colpevole per Nicola Arigliano è stato presentato al Festival di Sanremo 2005 in cui si è aggiudicato il Premio della Critica Mia Martini.

Riccardo Biseo – Ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani e stranieri, tra cui Miúcha, Benny Golson e Gianni Sanjust, occupandosi anche di commedia musicale, cinema, televisione e cimentandosi come autore, arrangiatore ed esecutore.

Elio Tatti – Direttore artistico del Latina Jazz club Luciano Marinelli, Ha effettuato tournee in varie parti del mondo. Ha partecipato ai più importanti festival jazz nazionali e internazionali. Ha collaborato con Ennio Morricone, con Nicola Piovani e con Luis Bacalov. E’ autore di un libro edito Saint Louis College dal titolo “Bassman”, metodo per Basso Elettrico e Contrabbasso jazz. Nel 2005 ha partecipato con Nicola Arigliano al Festival di Sanremo con il brano Colpevole, Premio della Critica Mia Martini.

Giampaolo Ascolese – Batterista, percussionista e compositore. Ha collaborato con tutti i maggiori musicisti di jazz italiani. Ha effettuato numerose tournée all’estero. Con Nicola Arigliano ha avuto un’intensa collaborazione durata circa 20 anni. Nel 2005 ha partecipato con Nicola Arigliano al Festival di Sanremo con il brano Colpevole, Premio della Critica Mia Martini.

