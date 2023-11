Minacce e violenze sulla madre per comprare droga, arrestato 34enne a Terracina

TERRACINA – La Polizia di Terracina ha arrestato un 34enne del posto, responsabile di maltrattamenti e minacce nei confronti della madre convivente. Nelle settimane precedenti l’arresto, la vittima era arrivata in commissariato esasperata dalle continue violenze, per denunciare il figlio. Dalle indagini è stato possibile ricostruire i soprusi subiti dalla donna ed il clima di terrore in cui viveva. Il continuo bisogno di denaro dell’uomo, derivante dalla sua dipendenza da sostanze stupefacenti, aveva portato la madre a subire continue minacce, insulti e danneggiamenti di effetti personali.

Nonostante la denuncia, la donna aveva continuato a vivere sotto il suo stesso tetto, circostanza che aveva dato origine a numerosi interventi da parte degli agenti per episodi di violenza domestica, l’ultimo dei quali ha fatto scattare l’arresto dell’uomo. In quella occasione infatti, il 34enne, a seguito di rifiuto di acconsentire all’ennesima dazione di denaro, ha minacciato la propria madre con un bastone, lanciandole addosso oggetti e scagliandosi anche nei confronti della zia giunta in soccorso della sorella, minacciandola con un cacciavite.

Nell’udienza di convalida è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre e dalla zia.