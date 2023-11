Omicidi a Bella Farnia e Sermoneta: il gip convalida i fermi

LATINA – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina ha convalido il fermo di indiziato di delitto nei confronti di due cittadini indiani accusati di aver ucciso un connazionale a Bella Farnia del Comune di Sabaudia durante la notte del 13 novembre, all’interno dell’abitazione in cui vivevano tutti insieme. L’uomo è stato colpito a morte con una mazza da cricket.

La stessa autorità giudiziaria ha convalidato il fermo nei confronti del cittadino nigeriano accusato di aver ucciso un suo connazionale a Sermoneta, in via Dormigliosa, sempre il 13 novembre all’esterno di un’abitazione dove i due si erano incontrati per partecipare ad una festa privata.

Intanto i Carabinieri del Nucleo Investigativo procedono negli accertamenti