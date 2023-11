Picchiato dal branco a Latina, tutti assolti dal Tribunale dei Minori

LATINA – Sono stati assolti i tre ragazzi accusati di aver picchiato un loro coetaneo al Parco Falcone e Borsellino il 20 novembre del 2021. Avevano poi pubblicato tutto sui social, cosa che hanno fatto anche ieri mentre erano al Tribunale per i Minorenni di Roma dove sono stati giudicati. Bisognerà attendere 30 giorni per capire le motivazioni della sentenza considerando il corposo fascicolo che il pm ha analizzato per fare le sue accuse. Bisognerà capire perchè il Giudice ha deciso di assolverli.

A seguire fin dall’inizio la vicenda, la Garante dell’infanzia e adolescenza Monica Sansoni che ha spiegato: “Un processo penale lascia irrimediabilmente degli strascichi, il senso della giustizia minorile è che deve sempre esserci un recupero sia della vittima che del carnefice”.

