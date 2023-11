Recuperato dalla Polizia un altro alloggio Ater a Latina

LATINA – Un altro alloggio Ater occupato abusivamente è stato recuperato grazie all’intervento, oggi, della Polizia in stretta sinergia con l’Ater e con la Procura della Repubblica di Latina. L’immobile liberato, che va ad aggiungersi a tutti gli altri immobili ripresi dai poliziotti della Questura di Latina e restituiti all’ente proprietario nell’ultimo anno nella Provincia di Latina, per un totale che sale a 32 unità, è stato materialmente riconsegnato all’Ater che ultimati i lavori di ripristino potrà assegnarlo a soggetti che possiedono i giusti requisiti per l’attribuzione, secondo le graduatorie stabilite in base alle vigenti leggi regionali. L’attività svolta si inserisce in un contesto più ampio di contrasto ai diversi fenomeni criminali, che spesso vedono coinvolti occupanti abusivi e consente inoltre l’attivazione di un processo per il ripristino della legalità in quei territori che sono influenzati da inclinazioni poco oneste.