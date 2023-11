Sezze, successo per l’open day delle carte di identità

SEZZE – Un successo che va anche oltre le aspettative della vigilia quello che è riuscito ad ottenere l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sezze, che domenica è stato letteralmente invaso da cittadini che dovevano rinnovare, sostituire o fare per la prima volta la loro carta di identità elettronica. L’iniziativa organizzata e fortemente voluta dall’amministrazione comunale ha previsto l’apertura straordinaria dei portoni del municipio domenica 19 novembre dalle 9 alle 14, senza la necessità di prendere un appuntamento e sottostare ai tempi burocratici che spesso sono estremamente lunghi. Dalle previste 20 carte di identità da riuscire a fare nel tempo consentito, grazie alla disponibilità dei dipendenti comunali coordinati dal nuovo responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Sezze, Vincenzo Ferrantelli, si è invece riusciti a portare a casa ben 38 documenti di identità per altrettanti cittadini setini, con la grande soddisfazione che è stata messa da parte in attesa di programmare nuovi appuntamenti con l’open day anche nel prossimo mese di dicembre. “Quella di domenica scorsa – ha spiegato il sindaco di Sezze Lidano Lucidi – è stata una mattinata bellissima perché siamo riusciti con i nostri uffici a fornire un servizio prezioso per la cittadinanza. Le 38 nuove carte di identità emesse sono un risultato straordinario e come amministrazione non possiamo che prendere atto degli sforzi di tutti, soprattutto dell’Ufficio Anagrafe, per raggiungere questo obiettivo”.