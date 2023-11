Sorveglianza speciale per un 37enne pontino: “E’ pericoloso”

LATINA – E’ stato notificato oggi dai Carabinieri del Reparto Operativo di Latina, un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale ad un 37enne pontino, ritenuto pericoloso. “Il soggetto – rendono noto dal Comando – vive abitualmente con i proventi di attività delittuosa ed è dedito alla commissione di reati che pongono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”. L’uomo, sin da quando era appena maggiorenne, quasi senza soluzione di continuità, ha messo a segno reati contro la persona e in materia di stupefacenti e armi. Il provvedimento obbligherà il 37enne per i prossimi due anni a non allontanarsi dal comune di residenza o abituale dimora, a non uscire dalla propria abitazione nell’arco orario compreso dalle 21.00 alle 07.00, a darsi immediatamente alla ricerca di un lavoro ed a non associarsi a persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione.