Trovato con cocaina, hashish e marijuana, arrestato a Lenola 36enne

LENOLA – Un 36enne originario di Fondi è stato arrestato dai Carabinieri di Lenola per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo una perquisizione personale e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di circa 90 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish, 50 di marijuana, tutta suddivisa in dosi pronte per lo spaccio al minuto. I militari hanno trovato anche un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento delle singole dosi e la somma contante di euro 750, ritenuto provento dell’attività illecita. L’uomo, su disposizione del Pm, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, in attesa della convalida del provvedimento.