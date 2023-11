Viola gli obblighi di divieto di avvicinamento alla vittima, arrestato 29enne a Formia

FORMIA – Lo scorso 8 novembre i Carabinieri di Formia, hanno eseguito una ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima con la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa nei confronti di un uomo di 29 anni di Formia. Il provvedimento è scaturito a seguito di una richiesta di aggravamento richiesto dai militari a seguito del suo arresto in flagranza di reato avvenuto il 10 novembre per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa cui era sottoposto. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dall’A.G. di Cassino.