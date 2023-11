Violenza di genere, Sansoni: “Spesso le ragazze si arrendono all’aggressività, soprattutto verbale”

LATINA – Inizia oggi al Mattei – Einaudi e poi il 24 al Grassi di Latina la campagna della questura di Latina Questo non è amore, voluta nella settimana in cui ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema. Ai due convegni parteciperà anche la Garante dell’infanzia e adolescenza Monica Sansoni che da oltre 10 anni organizza, insieme alle forze dell’ordine, incontri nelle scuole per trattare questi temi così delicati e proprio con lei abbiamo parlato per capire quali sono i segnali da riconoscere subito e come sta cambiando la visione dei più giovani.

ASCOLTA MONICA SANSONI