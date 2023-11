Violenza e maltrattamenti, arrestato dalla Polizia 47enne di San Felice Circeo

TERRACINA – Per anni tormentata, violentata e minacciata. Una donna di Terracina ha raccontato gli anni da incubo vissuti a causa del compagno violento alla Polizia: per anni il marito l’aveva maltrattata e picchiata, arrivando quasi a soffocarla con un cuscino, sputandole in faccia e minacciandola di morte perfino davanti ai figli. In svariate occasioni, inoltre, l’aveva costretta a consumare dei rapporti sessuali ricorrendo anche alla minaccia di un coltello. Da un anno e mezzo era riuscita ad allontanarlo da casa ma lui aveva continuato a tormentarla, promettendole anche che avrebbe dato fuoco all’abitazione se non fosse stato riaccolto in famiglia. Gli agenti hanno ricostruito la vicenda raccogliendo ulteriori elementi, compreso l’uso di alcol e droghe da parte del soggetto. Così si è arrivati a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Latina, che ha disposto nei confronti di un 47enne di San Felice Circeo il divieto di avvicinamento a moglie e figli nel raggio di 200 metri e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo.