Campoverde: imprenditore agricolo cerca di farsi pagare il lavoro ricorrendo alla violenza. Denunciato

CAMPOVERDE – I Carabinieri della Stazione di Campoverde hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Latina, un imprenditore agricolo del posto per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e lesioni personali. L’uomo, per pagamento di un lavoro agricolo eseguito, per il quale avrebbe potuto ricorrere alle vie legali, con violenza e minaccia cercava di costringere la persona offesa a farsi elargire la somma dovuta ammontante a circa 400 euro. Gli ha cagionato lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni.