Capodanno in provincia di Latina, botti vietati e ordinanza anti alcool

LATINA – Anche i Comuni pontini si preparano al capodanno, in particolare con le ordinanze che vietano l’esplosione di Fuochi d’artificio e petardi, ma anche la regolazione di bevande alcoliche fuori dai locali.

A Latina ci sarà il concerto in piazza del Popolo e il Comune ha vietato dalle 17 del 31 dicembre e per il 1° gennaio, fino al termine dei festeggiamenti, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5.0% per litro, di bevande in contenitori di vetro e in lattine, e la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici. Vietati anche i fuochi pirotecnici non autorizzati, come da ordinanza firmata ieri dal sindaco.

Il Capodanno in piazza del Popolo, con il concerto di TuttiFrutti, sarà arricchito da uno spettacolo silenzioso di luci. Un gioco luminoso che renderà scintillante la festa in piazza, tra gli appuntamenti clou di queste festività”. Il sindaco di Latina Matilde Celentano, con queste parole anticipa l’ordinanza, già firmata, di divieto su tutto il territorio comunale di

utilizzo e accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici che producano rumori ed emissioni sonore.

I trasgressori saranno puniti con una multa da un minimo di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro e soggetti a denuncia all’Autorità giudiziaria nel caso l’episodio assuma rilievo penale.

“Lo spettacolo meraviglioso che è andato in scena il 26 dicembre scorso con l’utilizzo di cento droni luminosi – ha spiegato la prima cittadina – era stato pensato, inizialmente, per la festa di fine anno in piazza del Popolo. Purtroppo, la presenza di una gru a ridosso della piazza non ha consentito un sorvolo sicuro dei droni, motivo per cui lo spettacolo è stato ‘trasferito’ e anticipato allo stadio. L’ordinanza di divieto di fuochi e botti è un atto di civiltà, rispettoso delle persone, degli animali e dell’ambiente”.

“In piazza del Popolo avremo uno spettacolo silenzioso ma al contempo luminoso che andrà a soddisfare, ne sono certa, le aspettative dei cittadini desiderosi di tornare il piazza per un Capodanno di tutto rispetto”, ha concluso il sindaco Celentano.

Ordinanza per il divieto di bevande alcoliche, adottata anche dal sindaco di Minturno, Stefanelli che vieta, dalle 17 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio, a tutti gli esercizi commerciali, esercizi pubblici e attività di intrattenimento turistici di vendere “bevande per asporto di qualsiasi tipo in contenitori di vetro, alluminio o altro metallo, ad esempio lattine”. E’ vietato anche dalle 22 del 31 dicembre alle 6 de 1° gennaio il consumo di bevande in contenitori di vetro, allumino o altri metalli in strada.

A Sabaudia il sindaco Mosca ha firmato l’ordinanza proprio in queste ore con il “divieto di utilizzare petardi e fuochi d’artificio su tutto il territorio comunale”. Anche ad Aprilia il sindaco Principi ha firmato l’ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l’utilizzo di petardi e fuochi d’artificio dal 30 dicembre fino al 6 gennaio. L’inosservanza del provvedimento comporterà una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

Divieto di esplosione botti e petardi e deroga sugli orari di diffusione della musica: sono i principali contenuti delle ordinanze emesse in occasione del Capodanno a Fondi. Il primo provvedimento, in vigore nei giorni 30 e 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024, è stato firmato mattina dal sindaco Maschietto per limitare incidenti e ferimenti ai danni di adulti, bambini e animali domestici. Restano consentiti gli spettacoli pirotecnici a cura di professionisti e precedentemente autorizzati. La seconda ordinanza è stata invece emessa il 20 dicembre per consentire alle attività del centro storico di organizzare serate ed eventi musicali per dare il benvenuto al nuovo anno.

Il primo cittadino di Cisterna, Mantini, ha vietato dalle 00:01 del 31 dicembre alle 24 del 2 gennaio l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale, al di fuori degli spettacoli di professionisti autorizzati, nei luoghi pubblici o anche privati. Le sanzioni possono arrivare fino a 500 euro.

Il sindaco di Gaeta Leccese ha emanato una ordinanza con cui si vieta dalle 13 del 31 dicembre alle 7 dell’1 gennaio e nelle giornate di 4, 5 e 6 gennaio dalle 18 alle 20 di vendere “qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro” e “l’abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti”. Divieto inoltre di “usare e far esplodere su aree pubbliche e su suolo pubblico, al di fuori di spettacoli professionisti autorizzati, fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici”.

Il sindaco di Terracina Giannetti ha vietato, tra domenica 31 dicembre e sabato 6 gennaio, “l’utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo”, anche se in libera vendita su tutto il territorio comunale.

Provvedimento adottato anche dal sindaco di Formia, Taddeo che ha emesso un apposita ordinanza valida per le giornate del 31 dicembre e dell’1 gennaio.