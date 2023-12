Controlli del Nas nei ristoranti pontini, sequestrati 130 chili di alimenti

LATINA – Nuovi controlli sugli esercizi di ristorazione da parte dei carabinieri del Nas di Latina. Questa volta le ispezioni sono state condotte nel capoluogo, a Terracina e a Pontinia, e hanno portato al sequestro di 130 chili di alimenti in due distinte attività. I militari hanno scoperto infatti che la merce, pani, dolci, pesce e carne, era sprovvista di documentazione sulla tracciabilità. Per questo sono state elevate sanzioni dall’importo complessivo di 3500 euro. Ulteriori verifiche si sono estese alla ristorazione itinerante e in un caso hanno permesso di scoprire varie irregolarità: un furgone che trasportava 30 chili di prodotti non tracciati, subito finiti sotto sigilli, non era munito di assicurazione e di revisione e per questo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.