Cori contro i tifosi avversari, 400 euro di multa per il Latina Calcio

LATINA – La Lega Pro ha diffuso le decisioni del relative alla 16^ giornata di Serie C. Il Latina pagherà un’ammenda di 400 euro per avere – come si legge nella nota – la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 5° minuto del primo tempo, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ripetuto per cinque volte; e anche per avere esposto, uno striscione non autorizzato (dalle dimensioni di circa 5 metri) contenente una frase provocatoria nei confronti dei tifosi della Squadra avversaria.

“Con riferimento a quanto previsto dal proprio codice di condotta per i tifosi, il Latina Calcio 1932 condanna qualsiasi comportamento che costituisca oggetto di offesa, quali cori ed espressioni discriminatorie, e l’ingresso di striscioni non autorizzati dal G.O.S. – si legge in una nota della società – In ragione di ciò, il Latina Calcio 1932 diffida coloro che si sono resi protagonisti dei comportamenti sanzionati, e li invita al massimo rispetto del Codice di Condotta per i tifosi disponibile sul sito internet della società”.