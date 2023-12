Crea il panico in un pub a Cori: denunciato

CORI – Ha seminato il panico in un pub di Cori, scagliandosi contro un avventore e procurandogli delle lesioni poi medicate in pronto soccorso e giudicate guaribili in 10 giorni. La scorsa notte un 39enne del posto, già sottoposto a divieto di avvicinamento alla madre, non si è fermato neanche alla vista dei carabinieri: si è anzi rifiutato di fornire le sue generalità, ha opposto resistenza e ha minacciato i militari. Per l’uomo è scattata un’inevitabile denuncia.