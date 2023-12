Il Cisterna Volley ritrova la vittoria: 3-1 contro il Vero Monza

CISTERNA – Il Cisterna Volley supera il Mint Vero Volley Monza 3-1 al termine di un match che i pontini hanno vinto di rabbia e determinazione. Primi due set di grande intensità (25-18 e 25-20) mentre nel terzo (21-25) e nel quarto (25-22) la sfida è stata più equilibrata e, alla fine, ha prevalso la determinazione di Theo Faure (Mvp) e compagni di tornare al successo dopo quattro sconfitte di fila.

Andrea Rossi (Cisterna Volley): «Sono tre punti fondamentali per il nostro obiettivo contro una Monza di alto livello, siamo scesi in campo molto determinati e, con il servizio, abbiamo fatto un ottimo lavoro: quando teniamo la palla un po’ staccata da rete poi per gli avversari diventa complicato giocare. Se giochiamo a questo livello potremo toglierci qualche soddisfazione di più rispetto a quello che abbiamo fatto nel girone d’andata».

Guillermo Falasca (Cisterna Volley): «Per noi è come se fosse arrivato Babbo Natale, siamo molto contenti perché abbiamo superato un periodo difficile dove i ragazzi hanno sofferto ma lavorato tanto perché siamo molto esigenti. Oggi sono riusciti a tirare tutto fuori e hanno fatto una grande partita».

Gianluca Galassi (Mint Vero Volley Monza): «È stata una partita difficile fin dall’inizio, lo sapevamo e forse non c’eravamo preparati abbastanza bene. Cisterna ci ha subito messo una grande pressione e soprattutto nei primi parziali ha fatto vedere una buona pallavolo. Noi non siamo riusciti a stare dietro al loro ritmo e questo è il risultato».

Coach Falasca, in avvio, schiera il Cisterna Volley con Baranowicz in regia opposto a Theo Faure, laterali Peric e Jordi Ramon, al centro Rossi e Nedeljkovic con Piccinelli libero.

Il Cisterna Volley vince con grande intensità il primo set 25-18 al termine di un parziale giocato con il massimo della concretezza fin dall’inizio. Pontini sempre avanti (8-5 e 16-10) spinti da un Theo Faure praticamente imprendibile con otto punti e il 67% in attacco e con un livello importante al servizio di tutta la squadra che mette in condizioni il regista del Monza di dover correre non poco. Il Cisterna non molla e continua a essere molto convincente anche nelle scelte di Baranowicz: dal 21-14 al 25-18 è un tripudio di emozioni anche per il folto pubblico presente.

L’avvio di secondo set è molto più equilibrato del precedente (4-4) poi Monza si stacca ma un turno al servizio di Jordi Ramon è devastante per gli avversari perché lo spagnolo spinge Cisterna a impattare e superare fino all’11-8. Il palazzetto dello sport è una bolgia e Cisterna avanza fino al 15-10 con Peric molto efficace da posto quattro: Faure è una certezza per Baranowicz e Peric continua a martellare il Monza anche dalla linea dei nove metri (18-11). Il turno al servizio di Cachopa è molto redditizio per il Monza perché la sua battuta tattica crea un po’ di ansia ai pontini che subiscono fino al 19-15: Falasca chiama il time out principalmente per spezzare il ritmo del regista brasiliano che continua a dare noia al Cisterna (19-18). Sperperato tutto il largo vantaggio il Cisterna deve ricominciare daccapo e lo fa con Baranowicz al servizio (ace del 23-18). Ran sparacchia fuori e regala il set point ai pontini (24-19), Monza annulla ma Jordi Ramon è una sentenza per il 25-20 che porta Cisterna avanti 2-0.

L’avvio del terzo parziale è tutto punto a punto (8-8, 11-11, 14-14) ma il muro di Baranowicz che regala al Cisterna il 16-14 segna il primo break di questo parziale, tanto che coach Eccheli chiama subito il tempo e riesce a riorganizzare i suoi perché Monza si ritrova ed è meno fallosa: riesce a crescere progressivamente (18-21 e 19-23) e Cisterna non riesce a incidere come fino a poco tempo prima: Monza alza il livello di difesa e ricostruisce prendendosi il set 21-25 dopo un set point annullato dal solito Faure.

Anche il quarto spicchio di gara è caratterizzato dall’estremo equilibrio iniziale, anche in questo caso si gioca praticamente sempre punto a punto (6-4) poi Cisterna si stacca (10-6) ma Monza è capace di ricucire fino al 12-10. Il Cisterna però ha voglia di regalare una gioia al suo pubblico dopo quattro sconfitte consecutive e Faure continua a essere un punto di riferimento in attacco che Monza non riesce a limitare: sul 17-16 Jordi Ramon è una furia e il piccolo margine di vantaggio il Cisterna se lo coccola e lo fa crescere: il 21-20 arriva grazie a un malizioso tocco di seconda di Baranowicz che sorprende il muro brianzolo, poi Ran attacca out colpendo addirittura Falasca per il 22-20 che fa capire che il risultato importante è vicino e il 25-22 arriva al termine di un parziale che ha visto Faure capace di 7 punti (54%) a cui vanno anche aggiunti cinque errori al servizio di Monza con zero ace nel set.