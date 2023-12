Il sindaco Celentano a Radio Immagine: “Ecco i prossimi passi per Latina Capitale della Cultura. Forse collaborazione con Gaeta”

LATINA – Il sindaco di Latina Matilde Celentano, ospite negli studi di Radio Immagine ha fatto il punto su tanti temi che interessano la città.

Il primo, ovviamente, riguarda l’arrivo tra le 10 città finaliste candidate a Capitale italiana della Cultura 2026. “Un traguardo importante – ha detto Celentano – soprattutto perchè questa candidatura ha fatto capire che Latina può e deve dare tanto. Il Ministero della Cultura ha apprezzato il nostro dossier che presenteremo in audizione a marzo. Ci crediamo molto”. Il primo cittadino ha anche fatto i complimenti alla città di Gaeta, anche quest’ultima inserita tra le 10 finaliste e ha avanzato un’ipotesi: “Ho già parlato con il sindaco Leccese perchè se fosse possibile potremmo unire le nostre forze e magari presentarci insieme”.

Altro tema centrale in queste ore è quello del Palazzetto dello sport di via dei Mille, chiuso perchè le fondamenta sono profondamente ammalorate, il sindaco ha spiegato: “Non potevamo lasciare aperto un Palazzetto non sicuro, ma questo problema è annoso. Noi ci siamo solo presi la responsabilità di prendere delle decisioni, per il bene della comunità”. In merito alle soluzioni ha spiegato: “Stiamo lavorando per istallare una tensostruttura con 3 mila posti in modo da poter dare la possibilità alle squadre di tornare a giocare nella propria città”.

Nella seconda parte dell’intervista con il sindaco Matilde Celentano ci siamo concentrati sugli appuntamenti, sia il calendario del Natale, sia quelli dedicati al compleanno di Latina, il prossimo 18 dicembre, in questa data verrà intitolata la strada che da piazzale Angelico porta a Capoportiere ad Antonio Pennacchi. Non solo, nello stesso giorno verrà aperto l’ufficio dell’Anagrafe nel Palazzo del Comune.

