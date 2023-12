La Guardia di Finanza di Latina sequestra 315 chili di prodotti pirotecnici

LATINA – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, la Guardia di finanza di Latina nell’ottica anzitutto di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini e di prevenire incidenti e/o danni a beni pubblici o privati, ha messo in atto un potenziamento del dispositivo di contrasto su scala provinciale alla detenzione e alla vendita illecita di materiale esplodente e giochi pirotecnici pericolosi.

I finanzieri del Gruppo di Latina ha individuato e sottoposto a sequestro un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e

comunitaria, pubblicizzati e proposti per la vendita su piattaforme social in assenza delle previste autorizzazioni e a prezzi particolarmente competitivi.

In particolare, le Fiamme Gialle pontine hanno sottoposto a sequestro oltre 315 kg di articoli pirotecnici (n. 613 pezzi) particolarmente pericolosi, prevalentemente manufatti artigianali senza etichettatura (cc.dd. bombe carta sotto forma di “cipolle” e “candelotti” nonché colpi di batterie di lanci con apertura aerea), custoditi in assenza delle più elementari regole di sicurezza e pronti per essere immessi in commercio sul retro di un capannone industriale, adibito peraltro all’esercizio dell’attività di sostituzione e riparazione pneumatici, ove erano presenti numerosi carcasse.

L’attività dei finanzieri del Gruppo di Latina ha permesso quindi di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne di origine campana, per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) e 679 (omessa denuncia di materie esplodenti. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i flussi di denaro movimentati, al fine di verificare la posizione dei responsabili dal punto di vista fiscale nonché individuare la filiera di approvvigionamento.