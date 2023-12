Ladra seriale rintracciata e arrestata Cisterna

CISTERNA – La Polizia di Cisterna, nella notte tra il 16 ed il 17 Dicembre ha rintracciato e arrestato una donna di 22 anni, sulla quale pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso alla fine dello scorso Settembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano. La donna dovrà scontare la la pena definitiva residua, determinata dal cumulo dalle singole condanne concorrenti, in 4 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione, e pagare 2.362 euro di multa. Era specializzata in furti in appartamento, in particolare è stata particolarmente attiva nelle zone di Milano, Bologna e Brindisi, dove è sta più volte arrestata e condannata. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata condotta presso il carcere di Rebibbia.