Latina, “Il 2024 inizia con il bilancio approvato, risultato politico importantissimo”

LATINA – Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione e relativi emendamenti al termine di una seduta fiume, iniziata ieri e terminata questa mattina. Un bilancio in equilibrio, 240 milioni di euro, che consentirà all’ente di poter affrontare spese e investimenti a partire dal 2 gennaio prossimo, senza dover procedere per dodicesimi sfruttando le puntuali proroghe che il Governo concede. Il documento contabile licenziato va nella direzione del potenziamento dei servizi, del decoro e della manutenzione del verde, dei trasporti, degli asili nido e di molto altro.

La maggioranza ha espresso piena soddisfazione per il bilancio approvato, attraverso una serie di dichiarazioni.

“Si tratta di un bilancio virtuoso e realistico – ha commentato Cesare Bruni, capogruppo di FdI – con numeri che corrispondono alla reale disponibilità di risorse che sono state tutte allocate con cognizione di causa . Dopo tanti anni, si approva un bilancio entro il 31 dicembre e che consentirà all’amministrazione di lavorare già dall’inizio del nuovo anno. Il secondo elemento è che mentre l’opposizione quando nel 2016 ha preso in mano il governo della città in sede di approvazione del primo bilancio aveva respinto tutti gli emendamenti del centrodestra, oggi noi benché saremmo stati legittimati a fare altrettanto ci siamo invece resi disponibili a prestare attenzione alle richieste dell’opposizione ed abbiamo approvato molti degli emendamenti proposti”.

“Un bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre è dimostrazione di grande efficienza e coraggio da parte della Giunta e della Maggioranza tutta – ha commentato Vincenzo Valletta, capogruppo Lega – ed è emblema dell’importante lavoro di squadra che è stato svolto per garantire alla città la disponibilità finanziaria sin dai primi giorni del nuovo anno; disponibilità imprescindibile per amministrare in maniera concreta e ponderata ma soprattutto per poter assicurare l’avvio di importanti progetti sui diversi fronti e ambiti. E’ un bilancio fatto di numeri reali, frutto di una visione ben definita e allineato a disponibilità e esigenze della comunità di Latina. Sono proprio queste sue peculiarità che permetteranno all’Amministrazione comunale importanti margini di manovra in ordine a spesa e investimenti. Ringrazio l’assessore al Bilancio Nasti e tutti i dirigenti dei vari servizi per il grande lavoro svolto e la dedizione messa in campo. Politicamente abbiamo dimostrato di essere una Maggioranza compatta che intende assolvere ai compiti affidatigli dalla cittadinanza con senso di responsabilità e lungimiranza, nel pieno interesse della collettività”.

“Dopo 22 ore ininterrotte di Consiglio comunale – ha dichiarato Enzo De Amicis, capogruppo della lista Celentano Sindaco – la maggioranza di centrodestra approva il Bilancio preventivo 2024 entro la fine dell’anno in corso. Un risultato non certo preventivabile dopo le elezioni del maggio 2023 che ha il sapore di una scommessa vinta sul campo. Una soddisfazione confortata dal grande lavoro svolto in poco tempo dall’assessore al Bilancio Nasti e da tutti i dirigenti dei vari servizi che ereditavano libri contabili della ultima Consiliatura e del Commissario prefettizio. Oggi è approvato il bilancio di previsione 2024 del Comune che dà all’ente la possibilità di spendere ed investire senza ricorrere ai dodicesimi che comportano nel tempo avanzi di amministrazione sempre più protratti nel tempo. Un bilancio prudente che ci rasserena in ordine ai giudizi pendenti e ai possibili debiti di passate amministrazioni e che ha come particolare obiettivo la riscossione delle imposte dovute di anni precedenti con la finalità di ridurre tariffe e creare le condizioni di una spesa più ampia per migliorare i servizi pubblici della città”.

“Un bilancio serio e fatto con cuore e passione nei confronti della nostra città, redatto da tutte le forze politiche di centro destra – commenta Mauro Anzalone, capogruppo Forza Italia – Dopo circa 24 ore abbiamo dato alla luce, un documento che spazia dal sociale, alle scuole, alla cultura ed a quelle opere che mancano in città da troppi anni. La prima manovra finanziaria a timbro Matilde Celentano, approvata entro il 31 dicembre, una tempistica ed una professionalità politica/amministrativa che a memoria non si è mai vista. Come capogruppo di Forza Italia a nome di tutto il partito, mi sento di ringraziare il dottor Vicaro, l’assessore Nasti e gli uffici per l’ottimo lavoro. Latina riparte con un nuovo slancio.

“E’ un risultato politico molto importante, perché un’amministrazione che approva un bilancio entro dicembre dimostra di saper lavorare bene e soprattutto dà la possibilità di poter affrontare l’anno che sta per arrivare disponendo delle risorse per amministrare – ha dichiarato Maurizio Galardo, capogruppo Udc – Ulteriore elemento di rilevanza politica, altro risultato importantissimo, è che la discussione lunghissima sul bilancio ha visto un atteggiamento corretto anche da parte dell’opposizione e questo grazie al modo in cui la maggioranza si è mostrata nei loro confronti anche rispetto agli emendamenti proposti che sono stati in parte approvati”.

Così in una nota i Gruppi di maggioranza di Fratelli d’Italia, Lega, lista Matilde Celentano Sindaco, Forza Italia e Udc.