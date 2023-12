Nuova operazione delle forze di polizia nel quartiere Nicolosi

LATINA – Nuovo servizio straordinario interforze coordinato dalla Questura di Latina. Le pattuglie della Polizia, d’intesa con gli equipaggi di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Provinciale, hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere Nicolosi. Numerosi i posti di controllo che hanno consentito di identificare 125 persone, di cui 15 straniere. Sono stati inoltre controllati 78 veicoli e 5 esercizi commerciali. Nel corso delle attività un individuo è stato tratto in arresto per tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblici ufficiale, mentre un’altra persona è stata denunciata per resistenza a Pubblico ufficiale.