Pontina, il nuovo allarme della Ugl Lazio

LATINA – L’Ugl Lazio lancia un nuovo allarme sulla sicurezza della Pontina, definita dai dati Istat 2022 la strada più pericolosa della regione. Lo scorso anno sono stati registrati ben 210 incidenti, 3 decessi e 325 feriti. A detta del sindacato le carenze dell’arteria, unite agli errati comportamenti alla guida, costituiscono una seria minaccia per migliaia di lavoratori che ogni giorno la percorrono. Per questo è partito un nuovo invito alle istituzioni ad intervenire per limitare il numero degli infortuni sul lavoro in itinere. Sulla 148 mancano corsie di emergenza e piazzole di sosta e questo, assieme alla velocità eccessiva che si registra normalmente, accresce il rischio per gli automobilisti. L’incidentalità nel Lazio è aumentata del 15,9% e ha portato in totale a 20275 collisioni, con 339 vittime e 26.802 feriti. Gli infortuni in itinere sono passati da 6.524 nel periodo Gennaio/Settembre 2022 a 6.982 nel 2023.