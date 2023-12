Rinnovo contrattuale per i precari della sanità nel Lazio

LAZIO – La Regione Lazio ha dato il via libera al rinnovo contrattuale per tutti i lavoratori precari della sanità. Ieri, su disposizione del presidente Francesco Rocca, è stato chiesto il rinnovo dei contratti dei precari fino al 30 giugno 2024, attraverso una nota inoltrata ai Direttori generali e ai Commissari straordinari delle Asl e delle aziende ospedaliere. L’intenzione è quella di avviare le procedure di stabilizzazione entro aprile. Il 31 dicembre, assicurano quindi dalla Pisana, nessun operatore sanitario perderà il posto di lavoro. A tutti i lavoratori del comparto, inoltre, è stata anticipata in un’unica rata nel mese di dicembre l’indennità di vacanza contrattuale 2024.